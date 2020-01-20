السيسى يلتقي رئيس الكونغو الديمقراطية بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في اطار مشاركته في "قمة أفريقيا بريطانيا" للاستثمار بلندن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، بأن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

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من جانبه، أعرب الرئيس "تشيسيكيدي" عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما في إطار المجالات التنموية المختلفة، ومشيداً في هذا الصدد بالدور البارز بقيادة الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في تعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لدول القارة وطرح الشواغل الافريقية ومبادرات التعامل معها على كافة المحافل الدولية، مما اكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولى لافت.

وعلى الصعيد الثنائي، أشاد الرئيس الكونغولي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية بعيداً عن أي دوافع شخصية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها فيكافة المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضاً فى هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسى في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر العميق لحرص الرئيس "تشيسيكيدي" على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيداً في هذا الصدد بموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، ومؤكداً أن مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولي الشقيق سياسياً وتنموياً لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سواء في إطار الاتحاد الأفريقي أو من خلال أطر التعاون الثنائي القائمة.​