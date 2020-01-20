رئيس "سياحة النواب": يجب خفض تذاكر الطيران لمرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: ميرا إبراهيم

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية تبني مشاكل الاستثمار في مرسى علم بالبحر الأحمر بصورة أكبر، وعلى رأسها الطرق وازدواجها ومشاكل البيئة وفرض الضرائب والرسوم وخفض أسعار تذاكر الطيران .

جاء ذلك خلال تفقد وفد من لجنة السياحة بمجلس النواب، مشروعا سياحيا ضخما ينفذ بالمنطقة بتكلفة استثمارية تقارب 1.2 مليار جنيه، نفذ منه حتى الآن 3 فنادق وإسكان سياحي تضم 416 غرفة فندقية و500 وحدة سكنية .

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ومن ناحيته، كشف المحاسب آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع عن خطة لاستثمار 600 مليون جنيه لاستكمال مشروع سياحي تنفذه الشركة بمنطقة مرسى علم، كما تعمل على نظام جديد وهو تمليك وحدات سياحية للأجانب، خصصت له 5.2 مليون متر مربع منذ عام 1997 بسعر تراوح بين دولار و5 دولارات للمتر الواحد، على أن تتحمل الشركة تكلفة المرافق كاملة بما في ذلك 5 كيلو مترات طرق خارجية في الطريق الممتد من مرسى علم حتى القصير .

وقال المهندس عمرو عفيفي، رئيس القطاع الهندسي بالشركة، إن شركته تعمل على إنشاء 3 فنادق ومجمعات سكنية، هي "ميني جولف" بسعة 300 وحدة إسكان سياحي وفندق "أرينا" بسعة 370 غرفة ومشروع "ماتانجي" للإسكان السياحي، فضلا عن الانتهاء من رصف 3 كيلو مترات طرق داخلية وإقامة محطات مياة وتحلية وكهرباء وصرف، وتخصيص 500 ألف متر لمنطقة الخدمات تشمل محطة بنزين ومتاجر وكافيهات ومبانى سكنية للعاملين

ضمن الجولة ذاتها، زار الوفد الذي يضم النواب حسين خاطر وأحمد إدريس ومنجود الهواري وأمين مسعود وهشام الشاطوري وجهاد إبراهيم وشيرين فراج، مستشفى "بورت غالب" ومدرسة نموذجية نفذها المستثمرون، ومدافن صحية أيضا.