"كانوا قاعدين في الصندوق".. مصرع 5 عمال في حادث مروع على الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، فيما أصيب أخر إثر اصطدام سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل محملة بالركاب على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة.

كانت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغاً من الخدمات المعنية بظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة، بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل تقل عددا من العمال، ما أسفر عن مصرع 5 فور وقوع الحادث، كانوا يجلسون في صندوق السيارة.

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وجاءت أسماء المتوفين:"أمير. ف. ف، وحسين. ش، والشحات. م، ومحمود. ع، ومرزوق. ح"، فيما تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت إدارة مرور القاهرة، برجال المرور لسحب الكثافات ورفع آثار الحادث.