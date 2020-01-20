النيابة تحقق في مقتل بائع على يد "قهوجي" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في مقتل بائع فول عقب مشاجرة مع قهوجي، وعاطل بميدان الجيزة.
وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة القتيل، وعدد من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.
البداية عندما تلقى قسم الجيزة، إخطارا بمقتل بائع فول وسط الشارع بالجيزة، انتقلت على الفور قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهمين قهوجي وصديقه عاطل.
كشفت التحقيقات أن القتيل يعمل على عربة فول أمام مقهى فطلب منه قهوجي يعمل بها شراء كوب شاي منه وعاتبه على عدم شراء مشروبات منه فأجابه بأنه لم يتناول إفطاره بعد ولا يرغب في شراء الشاي ما أدى لحدوث مشاجرة بينهما استعان خلالها بصديقه عاطل وتشاجرا مع بائع الفول.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين خلال المشاجرة أخرج أحدهما مطواة من بين طيات ملابسه، وسدد بها طعنة لقلب المجني عليه أرداه قتيلا في الحال.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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