خنقها حتى الموت.. التحقيق في مقتل مسنة داخل مزرعة مواشي بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرَّحت نيابة حلوان الكلية، بتشريح جثة مسنة عثر عليها مقتولة داخل مزرعة مواشي بحلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد عثوره على شقيقته مقتولة داخل مزرعة مواشي يملكونها وسرقة عدد من المواشي.

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وتبين من المعاينة أن الجثة لـ"و. ف" 60 سنة ومسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها كاملة وعليها آثار خنق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها اعتادت الذهاب يوميًا لحلب المواشي، ويوم الواقعة تأخرت داخل الحظيرة فذهب شقيقها للاطمئنان عليها فعثر على جثتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.