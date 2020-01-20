محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن الورشة تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثري ويستحق الاهتمام، باعتبار أن القاضي الإداري هو المعني بهذا الأمر، موضحًا أنه حين تأخر الفصل في المنازعة الإدارية فلا جدوى من الحكم الصادر .
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة .
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن هناك استفادة قصوى من التجارب القضائية التي عُرضت علينا، لا سيما التجربة الفرنسية والتغير الذي طرأ على القانون خلال عام 2000.
وأشار حسام الدين، إلى أنه يسعى لتغير بعض الثوابت المستقر عليها؛ بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضين، فضلًا عن أن الاحتياج لبعض لتشريعات مثل "الأوامر الوقتيه" و"عدم اقتران دعوى الالغاء بوقف التنفيذ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الدولة: نحتاج بعض التشريعات في "الأوامر الوقتية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.