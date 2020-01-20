رئيس مجلس الدولة: نحتاج بعض التشريعات في "الأوامر الوقتية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن الورشة تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثري ويستحق الاهتمام، باعتبار أن القاضي الإداري هو المعني بهذا الأمر، موضحًا أنه حين تأخر الفصل في المنازعة الإدارية فلا جدوى من الحكم الصادر .

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة .

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن هناك استفادة قصوى من التجارب القضائية التي عُرضت علينا، لا سيما التجربة الفرنسية والتغير الذي طرأ على القانون خلال عام 2000.

وأشار حسام الدين، إلى أنه يسعى لتغير بعض الثوابت المستقر عليها؛ بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضين، فضلًا عن أن الاحتياج لبعض لتشريعات مثل "الأوامر الوقتيه" و"عدم اقتران دعوى الالغاء بوقف التنفيذ".