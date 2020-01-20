وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة أسوان الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تفقد وزير العدل المستشار عمر مروان، سير العمل بمحكمة أسوان الابتدائي، وشملت زيارة الوزير المرور على قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بالمحكمة سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن المستشار عمر مروان التقى بقضاة المحكمة، واطمئن خلال اللقاء على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات التي توفر بيئة عمل مناسبة، كما التقى وبعض العاملين للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بالمحكمة.

كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الأمامية، وتدخل المحكمة ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.

وتضمنت الزيارة اللقاء مع بعض المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بمقر المحكمة والتي تمكنهم من مباشرة اجراءات عملهم بيسر وانتظام، وكذلك لقاء بعض المتقاضين والتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة وعما إذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.