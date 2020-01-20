خطفوا طالبة واغتصبوها.. السجن 5 سنوات لـ3 أشخاص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بخطف طالبة، واغتصابها تحت تهديد السلاح، بمنطقة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور، ومحمد أحمد هاني، وحضور محمد العوامري، وكيل النائب العام، وأمانة سر هشام حافظ.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "الحسين م.، ومصطفى م.، ومحمود م."، قاموا بخطف المجني عليها "سمر.م" بطريق الإكراه، بأن اعترض المتهم الأول طريق المجني عليها بزعم مساعدتها في البحث عن متعلقاتها، حتى تقابلا مع الثاني والثالث ورفعوا الأسلحة البيضاء " مطواة- شومة"، وقادوها إلى مركبتهم واصطحبوها إلى مكان بعيد قاصدين مواقعتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بمراودة الفتاة عن نفسها فرفضت، فقاموا بمحاصرتها وتناوبوا على اغتصابها بالإكراه، وفروا هاربين.