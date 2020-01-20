أمين عام اتحاد القضاء الإداري: الإحالة للمفوضين تعني رفض طلب الاستعجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إن الشق المستعجل بالدعاوى القضائية يتأبى معه الإحالة للمفوضين، لأن قرينة الاستعجال تتطلب الفصل في وقف التنفيذ أما بالرفض أما بالقبول.

وأضاف "رسلان"، أن مدعي أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري، طالب فيها إلغاء القرار السلبي لمكتب التنسيق الممتنع عن إلحاق نجله بإحدى الكليات، وأصدرت المحكمة قرار بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

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وأقام والد الطالب؛ دعوى أخرى على قرار الإحالة للمفوضين، لعدم نظر الشق العاجل، وأصدرت دائرة القضاء الإداري حكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأسست حكمها على أن المحكمة الإدارية العليا هي المنوط بها الفصل في هذا الطلب.

وأشار رسلان إلى أن هيئة المفوضين أعدت تقرير بوجهتي نظر؛ الأول: لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة مثل التأجيل أو الإحالة للمفوضين، والثاني؛ توجهت إلى أنه يجوز الطعن في هذا القرار، ولكن بتساؤل هل يكون أمام ذات المحكمة أم أمام المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.