أخبار مصر | لجنة انتخابات البيطريين تعلن موعد إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة انتخابات البيطريين تعلن موعد إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة مازالت تبحث الطعون المُقدمة ضد المرشحين بالانتخابات، والتي تسلمتها النقابة، خلال الفترة القانونية المُحددة لذلك، لافتا إلى أنه سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين على كافة المقاعد النقابية، على مستوى الجمهورية، فور انتهاء اللجنة القانونية من فحص كافة الطعون والتنازلات.

وأوضح القرش، أن اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، ستشكل لجنة قانونية مختصة لفحص كافة الطعون المقدمة للنقابة.

وكانت اللجنة العامة الإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد عقدت، أول اجتماعاتها، يوم السبت 18 يناير 2020، وذلك لفحص الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات.

جاء ذلك عقب إعلان الكشوف الأولية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، حيث تضمنت القوائم ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامي طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات.

والمرشحون على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هاني السيد مرعي، علاء أحمد عبد الرءوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين علي زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي علي سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامري، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكي عجايبي مرقص، عصمت محمد علي سيد أحمد.