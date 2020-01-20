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أخبار مصر | خطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بتكلفة 1.6 مليار جنيه

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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية.
وقال إن الخطة، تتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بتمويل من الوزارة، على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، وإن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجًا وتشمل تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 505 ملايين جنيه، والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجزرا بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكدًا التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

ومن ناحيته، لفت السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الوزارة بالتركيز على تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير مجزر كبير على الأقل في كل محافظة، بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة في المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولى.

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وشدد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التي يتم التنفيذ من خلالها.

ونوه بأنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وتم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، وسيتم إسناد صيانة المجزر إلى شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران، بالاجتماع، مشروع إنشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط، ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجرًا صحيًا ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات، ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

واتفق الوزيران على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر، وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.

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