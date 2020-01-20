أخبار مصر | خطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بتكلفة 1.6 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بتكلفة 1.6 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 505 ملايين جنيه، والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجزرا بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكدًا التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.
ومن ناحيته، لفت السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الوزارة بالتركيز على تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، بناء على توجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير مجزر كبير على الأقل في كل محافظة، بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة في المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبرى بالتوازي مع مجازر المرحلة الأولى.
ونوه بأنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز؛ لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وتم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، وسيتم إسناد صيانة المجزر إلى شركة متخصصة.
واستعرض الوزيران، بالاجتماع، مشروع إنشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط، ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجرًا صحيًا ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات، ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.
واتفق الوزيران على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لجميع المجازر، وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية في ذبح رؤوس المواشي والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.