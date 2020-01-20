أخبار مصر | خطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بتكلفة 1.6 مليار جنيه

وقال إن الخطة، تتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بتمويل من الوزارة، على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، وإن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجًا وتشمل تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزرًا بتكلفة 505 ملايين جنيه، والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجزرا بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكدًا التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

ومن ناحيته، لفت السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الوزارة بالتركيز على تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، بناء على توجيهات القيادة السياسية.