أخبار مصر | رئيس "تضامن البرلمان" يستعرض أبرز مزايا قانون أسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "تضامن البرلمان" يستعرض أبرز مزايا قانون أسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مع وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: إن تشريع قانون دعم أسر الشهداء من أهم القوانين التي خرجت من البرلمان، خصوصا أنه قدم امتيازات واسعة لأسر الشهداء والمصابين حيث أنهم لم ينتموا فقط للمؤسسات العسكرية ولكن أيضا أصبح بعض ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين.

ونوه القصبي، إلى أن التشريع قدم امتيازات واسعة لهم سواء على مستوى المنح التعليمية أو فرص عمل أو حتى وحدات سكنية وامتيازات وتخفيضات في النوادي الاجتماعية ووسائل المواصلات، كاعتراف بسيط بما فعلوه لهذا البلد، وضحوا بدمائهم وأولادهم للحفاظ على ترابها.

وتابع القصبي: "اللجنة كانت حريصة أثناء مناقشة قانون دعم أسر الشهداء، أن تكون الامتيازات المقدمة هي نفسها التي كانت موجودة في الماضي، فعلي سبيل المثال نصت اللجنة في التشريع أن يتمتع أبناء الشهيد بنفس المستوى التعليمي الذي كان موجودًا من قبل، فليس من المنطقي أن يكون أحد الأبناء في إحدى الجامعات الخاصة، ثم يتم نقله لجامعة أخرى أقل في المستوي".

