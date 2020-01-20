أخبار مصر | سفير بيلاروسيا يشيد بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير بيلاروسيا يشيد بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة بيلاروسيا الصديقة، في العديد من مجالات التصنيع.

وشدد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة للمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وجاء ذلك خلال زيارة سيرجي تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، إلى الهيئة.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها مجالات السكك الحديدية.

كما بحث اللقاء، تحديث عربات القطارات وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة، بالإضافة إلى صناعات الشاحنات والمعدات الزراعية والمعدات واللوادر والجرارات الزراعية والمحركات والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد، أكد "التراس" دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا الصديقة.

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ولفت إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع، تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية.

وأورد أن الهيئة تسعى لزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات البيلاروسية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.

وعقب تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب "تيرتنتييف" عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك.

وأشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية على عقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أن اهتمام الجانب البيلاروسي بالتعاون مع الجانب المصري، يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

واختتم بأنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات البيلاروسية خلال المعرض المقرر إقامته على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر خلال شهر فبراير المقبل.