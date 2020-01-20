أخبار مصر | برلماني: تم التحذير من "أبليكس" وما يزال يغزو الفضائيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تم التحذير من "أبليكس" وما يزال يغزو الفضائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بجهود جهاز حماية المستهلك بقيادة اللواء راضي عبدالمعطي، في مواجهة جميع أنواع الغش ومراقبة الأسواق والأسعار والحرص على حقوق المستهلكين وحثهم ومساندتهم في الإبلاغ عن أي قضايا فيها انتهاك لحقوقهم.

وقال " أبو جاد " في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إن جهاز حماية المستهلك قام بشن حمله رقابية موسعة بمحافظة بني سويف بالتنسيق بين الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف ومديرية التموين وقسم شرطة بني سويف الجديدة، أسفرت عن ضبط 3 أطنان من الزيوت المغشوشة والمقلدة معبأة داخل جراكن تحمل علامات تجارية لشركات معروفة وبأوزان مختلفة ومعدة للبيع، كما تم ضبط كمية من الجراكن الفارغة المعدة للتعبئة والأدوات المستخدمة بها آثار زيت مستعمل، بالإضافة إلى 100 كرتونة فارغة، عدد 1 مكواة لحام، جهاز تغليف واستيكرات تحمل العلامات التجارية المقلدة، وميزان ومولد كهربائي.

وطالب "أبو جاد" من جهاز حماية المستهلك وباقى الأجهزة التي تسانده القيام بحملات تفتيشية مكثفة ضد مصانع " بير السلم " في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية مؤكدا أن هناك منتجات تتعلق بصحة الإنسان وسلامته خاصة المنتجات الطبية المغشوشة ومنتجات قطع الغيار الخاصة بالسيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وتساءل عن دور جهاز حماية المستهلك في وقف الحملات الإعلانية المكثفة عن المنتجات المقلدة والمغشوشة والضارة بصحة الإنسان، وفي مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر منتج "أبليكس" الخاص بالتخسيس والذي تم التحذير منه وأنه يسبب مرض السرطان ولا تزال إعلاناته تغزو القنوات الفضائية المشبوهة وبمشاركة علنية من كبار الفنانين.