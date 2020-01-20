أخبار مصر | الفرنسيون ينبهرون بمقتنيات المتحف القومي للحضارة في الفسطاط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرنسيون ينبهرون بمقتنيات المتحف القومي للحضارة في الفسطاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، أعضاء جمعية الحفاظ على معبد الرامسيوم في الأقصر، وهم 25 عالمًا فرنسيًا، قاموا بجولة تفقدية داخل المتحف رافقهم خلالها كبير الآثاريين محروس الصناديدى.

وصحب الصناديدي الوفد في جولة بين أرجاء المتحف خلال الزيارة، ولفت انتباههم قاعة العرض المؤقت التي أثارت انبهارهم بما تحويه من كنوز أثرية تعبر عن حضارة مصر في الحقب الزمنية المختلفة.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف إن أعضاء الوفد أشادوا بتجهيزات المتحف سواء مبنى الاستقبال أو الكافيتريات أو المطاعم أو قاعات العرض المختلفة أو قاعة السينما والمسرح وقاعة المؤتمرات ومعامل الترميم.



وأضاف الشربيني، أن أعضاء الجمعية أكدوا أن التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على ثقافات وحضارات الدول أصبح مطلبًا أساسيًا لشعوب العالم وخاصة حضارات الدول العريقة والغنية ثقافيًا وحضاريًا مثل مصر.