أخبار مصر | 'القومي للامتحانات': كل طالب هياخد حقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'القومي للامتحانات': كل طالب هياخد حقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات، عن قرب الانتهاء من التصحيح لبعض مواد الصف الثاني الثانوي.

وقال في تصريح خاص إلى "الخليج 365": "كل طالب هياخد حقه، وفي موضوعية في التصحيح بنسبة ١٠٠%، ولا قلق من ذلك".

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وتواصل وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الثاني الثانوي، على أن تنتهي يوم ٢٣ يناير الجاري، وكانت قد بدأت يوم ١١ يناير.

وكان قد قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة رصدت عدد محدود من الحالات حيث الغش الإلكتروني عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب، بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، مؤكدًا أن الامتحانات الإلكترونية ساعدت في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه يتحمل الطالب "الغشاش" مسؤولية اختياره حيث يفقد الفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١.