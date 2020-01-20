أخبار مصر | لأول مرة.. نجاح عملية قلب بدون شق صدر في بورسعيد

واستخدمت طريقة التدخل المحدود، عن طريق فتحة ٨ سم، أسفل الثدي للمريضة "م. ا" 40 عاما، تعاني من حمى روماتزمية بالقلب، سببت لها ضيقا شديدا بالصمام الميترالي، وارتجاعا شديدا بالصمام ثلاثي الشرفات.



ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، أن هناك العديد من التقنيات الحديثة والممارسات الطبية الجديدة التي تنفذ في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأورد أن التقنيات تتضمن تقديم خدمة طبية مميزة، وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، يحصل عليها المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل، الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصري في الفترة المقبلة.

