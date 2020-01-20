أخبار مصر | بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي، عن أعمال عام 2019، على أن يتم تنظيم احتفال يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس.

وقررت اللجنة المشرفة على المسابقة، أن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالي:

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أفضل تناول صحفي لقضية التنمر (جائزة أولى وجائزة ثانية)

أفضل صورة صحفية لعام 2019 (جائزة أولى فقط)

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لتلقي الأعمال الصحفية يوم 10 فبراير، لدى إدارة شؤون المجلس بالدور الرابع.