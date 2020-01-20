أخبار مصر | السيسي: عدم الاستقرار في المنطقة يعيق التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: عدم الاستقرار في المنطقة يعيق التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها منذ قليل، في لندن، خلال فاعليات القمة البريطانية الأفريقية 2020، إن هذه القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي، الذي يكلل جهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها إلى النهوض بالقارة على مختلف الأصعدة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديره لجهود المملكة في دعم المساعي الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية فى أجندة التنمية 2063، وأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن إجتماع اليوم، جاء في ظل تزايد وتيرة الصراعات المسلحة، بالإضافة إلى الأضطراب، عدم الإستقرار، الإرهاب، جاء ذلك نتيجة استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية، مع تصاعد الإضطراب المتصل بزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية.

وتابع السيسي، فضلًا عن بروز أعمال أقتصادية، الأمر الذي يؤثر سلبا على جهود التنمية المستدامة، ورغم ضخامة تلك التحديات، وتأثيرها على المنطقة العربية، بما يتعارض مع تهيئة المناخ المناسب،لإرثاء الهدوء الأقليمي.

ويأتي ذلك في ظل، أعمال القمة البريطانية الأفريقية، في لندن، ومن المقرر أن تستمر، الجلسة الافتتاحية على مدار اليوم، بالإضافة إلى بعض الجلسات التي تخص موضوع التمويل المستدام، البنية التحتية، وسط حضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، المؤسسات الاقتصادية، ممثلين عن الحكومة البريطانية، كما أنه من المقرر أن يتم الاتفاق على فرص الإستثمار المشتر في المنطقة.