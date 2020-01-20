أخبار مصر | رئيس الوزراء: نتوق لزيارة أسوان ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: نتوق لزيارة أسوان ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالي النوبة، والتي أقيمت بمدينة أسوان، نقل في مستهلها، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام.



وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية بمدينة أسوان، التي تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة، ومهد الحضارة، والتي تستحوذ على مكانة خاصة في قلب كل مصري؛ فدائما ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.



وقال "مدبولي" إن مُشاركتي وزملائي بالحكومة في هذه الاحتفالية، إنما لنؤكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، ونهجنا الجاد في مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته.

ولفت إلى أن الاهتمام، تجسد في إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.



وأشار إلى أن المشروعات التنموية الكبرى، التي قامت الحكومة بتنفيذها بالصعيد في مجالات: الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وغيرها، تعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة.

