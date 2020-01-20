أخبار مصر | لأول مرة.. عقد يوم وطني للبيئة 27 يناير

وتحرص الاحتفالية المقررة عقدها يوم 27 يناير الجاري، على الوصول الي قيم الحفاظ على البيئة وتوعية الناس بالمخاطر التي تواجه البيئة، كما تؤثر على حياة الإنسان والكائنات الحية.

يذكر أن الاحتفالية تعقد لأول مرة في مصر، وذلك حرصا من وزارة البيئة على تطوير البيئة والحفاظ عليها، كما تحث الوزارة المصريون علي المشاركة بالاحتفالية وتقديم أفكار جديدة لدعم البيئة.