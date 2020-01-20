أخبار مصر | لأول مرة.. عقد يوم وطني للبيئة 27 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. عقد يوم وطني للبيئة 27 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة البيئة عن احتفالية وأنشطة تخص يوم البيئة الوطني، وهو يعادل احتفالات يوم البيئة العالمي، ولكن يغلب عليه الطابع المصري.
وتحرص الاحتفالية المقررة عقدها يوم 27 يناير الجاري، على الوصول الي قيم الحفاظ على البيئة وتوعية الناس بالمخاطر التي تواجه البيئة، كما تؤثر على حياة الإنسان والكائنات الحية.
يذكر أن الاحتفالية تعقد لأول مرة في مصر، وذلك حرصا من وزارة البيئة على تطوير البيئة والحفاظ عليها، كما تحث الوزارة المصريون علي المشاركة بالاحتفالية وتقديم أفكار جديدة لدعم البيئة.