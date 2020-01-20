أخبار مصر | وزير الأوقاف يستعرض تجربة مواجهة التطرف في موريتانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يستعرض تجربة مواجهة التطرف في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الموريتاني، الداه سيد أعمر طالب، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

ويلقي الوزير محاضرة مهمة بالمركز الثقافي المصري بنواكشوط، يستعرض فيها تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير وتجربتها في مجال التدريب والتأهيل تحت عنوان: "خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة".

ويأتي ذلك بحضور جمع كبير من الإعلاميين والمثقفين الموريتانيين، والسفير أحمد سلامة، سفير مصر في موريتانيا، والقنصل عمرو فرحات، وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط، والدكتور أشرف العزازي المشرف على المركز الثقافي المصري بنواكشوط.

كما التقى الوزير عددا من العلماء المشاركين في المؤتمر، ويواصل لقاءاته بالعلماء المشاركين من مختلف دول القارة الأفريقية.