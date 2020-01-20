أخبار مصر | طلب إحاطة لاعتبار قصر النحاس باشا بالغربية أثر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لاعتبار قصر النحاس باشا بالغربية أثر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى في الغربية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بشأن وقف المزاد المُعلن من قبل وزارة الأوقاف؛ لاستغلال قصر مصطفى باشا النحاس، في سمنود، بمحافظة الغربية، واعتبار هذا القصر أثر، حيث مر على إنشائه أكثر من مائة عام.
وطالب "خليفة"، في بيان له اليوم، بإدراج القصر كمتحف لمقتنيات الزعيم مصطفى النحاس واعتباره مزارا سياحيا تاريخيا، يعبر عن تاريخ النحاس باشا ووطنيته ودفاعه عن مصر، مشددًا على ضرورة تخليد ذكرى النحاس باشا للأجيال القادمة.
النائب قدم طالب رئيس المجلس، بتوجيه الطلب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الأوقاف والسياحة والآثار.
وطالب "خليفة"، في بيان له اليوم، بإدراج القصر كمتحف لمقتنيات الزعيم مصطفى النحاس واعتباره مزارا سياحيا تاريخيا، يعبر عن تاريخ النحاس باشا ووطنيته ودفاعه عن مصر، مشددًا على ضرورة تخليد ذكرى النحاس باشا للأجيال القادمة.
وأكد أن الزعيم مصطفى باشا النحاس، واحد من أبرز السياسيين في القرن العشرين، تولى منصب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، وأسس جامعة الدول العربية، وحقق إنجازات لا تحصى، مدافعًا عن الوطن واستقلاله.