أخبار مصر | طلب إحاطة لاعتبار قصر النحاس باشا بالغربية أثر

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تقدم النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى في الغربية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بشأن وقف المزاد المُعلن من قبل وزارة الأوقاف؛ لاستغلال قصر مصطفى باشا النحاس، في سمنود، بمحافظة الغربية، واعتبار هذا القصر أثر، حيث مر على إنشائه أكثر من مائة عام.

النائب قدم طالب رئيس المجلس، بتوجيه الطلب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الأوقاف والسياحة والآثار.