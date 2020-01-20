أخبار مصر | بحضور المحافظ.. تدشين برنامج "فرصة" في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور المحافظ.. تدشين برنامج "فرصة" في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمحافظة أسيوط.

عقد برنامج "فرصة"، أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، اليوم الاثنين، لقاءه الرابع،

وجاء ذلك ضمن سلسلة لقاءاته التعريفية على مستوى محافظات المرحلة الأولى، في فعالية كبرى شهدت تدشين البرنامج بأسيوط.

وحضر التدشين، اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وفاطمة الخياط، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأحمد غفران، مدير العمليات بالبرنامج، وعدد واسع من شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي.



وأكد عاطف الشبراوي، أن فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي والشباب، حيث يقدم برنامج تكافل، إعانات مشروطة لعدد نحو 8 مليون مواطن.

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وتابع أن فرصة يستهدف غير القادرين على العمل، حيث يمكن هذه الفئة اقتصاديا والتحول نحو الاستقلالية المالية من خلال إتاحة مجموعة خدمات متكاملة، تركز على العرض والطلب والتدريب المنتهي بالتوظيف، وخلق مشروعات متناهية الصغر مبتكرة، ومشروعات إنتاجية جماعية.



وأضاف أن البرنامج يعتمد أساليبا جديدة لتحفيز الأفراد وتعديل سلوكياتهم، ودفعهم نحو حب العمل والثقة بالنفس، ويعتمد تنفيذ البرنامج على الأرض في مختلف المحافظات على التعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي وتحسين منظومة التمكين الاقتصادي الحالية.

ونوه بأن البرنامج،يقدم برامج بناء قدرات للجمعيات الأهلية، أن تنفيذ البرنامج في أسيوط، هو منعطف مهم في ظل ما تتميز به محافظة أسيوط من قاعدة مستهدفة عريضة تقدر بنحو 319 ألفا و368 مستفيدا، من تكافل وكرامة. ووتستهدف المرحلة الأولى للبرنامج، محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد.

وشهدت الأيام الماضية تدشين البرنامج بالفيوم وبني سويف والوادي الجديد.