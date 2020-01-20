أخبار مصر | "من تراث شيخ الأزهر الأسبق".. بجناح الأزهر في معرض الكتاب

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يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "مختارات من تراث محمد الخضر حسين"، شيخ الأزهر الأسبق، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

ويشتمل الكتاب على مختارات من تراث فضيلة الإمام الأكبر، محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق، وهي 13 مبحثًا، تضم الآتي: فضيلة الإخلاص، الأمانة في العلم، الإنصاف الأدبي، الغيرة على الحقائق والمصالح، العزة والتواضع، المداراة، العلماء والإصلاح، أصول سعادة الأمة، كبر الهمة في العلم، الانحراف عن الدين.



وفي حديثه عن الإخلاص -في هذا الكتاب- يذكر الشيخ الخضر حسين، أن الإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقي للفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، وهو الذي يجعل في عزم الرجل متانة، ويربط على قلبه، فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية.

ولفت إلى أن النفس التي تتحرر من رق الأهواء ولا تسير إلا على ما يمليه عليها الإخلاص هي النفس المطمئنة بالإيمان، المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة.

وفي حديثه عن الأمانة في العلم، يذكر الشيخ، أن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة، فقد وضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة.

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ونوه بأنه إذا أبدى أحد في العلم رأيًا، ثم أراه الدليل القاطع أو الراجح أن الحق في غير ما أبداه، فمقتضى الأمانة أن يصدع بما استبان له أنه الحق، ولا يمنعه من الجهر به، أن يُنسب إلى سوء النظر فيما رآه سالفًا.

وأشار إلى أن الأمانة هي التي تحمل كبار أهل العلم على أن يعلنوا في الناس رجوعهم عن كثير من الآراء التي تبين أنهم لم يقولوا فيها قولًا سديدًا.



يُذكر أن الشيخ محمد الخضر حسين ولد في تونس في 26 رجب عام 1293هجرية، الموافق 16 من أغسطس سنة 1876م، ونال شهادة العالمية من جامعة الزيتونة، ووقع عليه الاختيار شيخًا للأزهر في (16 سبتمبر 1952م).

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.