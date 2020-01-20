أخبار مصر | برلمانية: السيسي يحمل هموم وأوجاع الشعب الليبي في مؤتمر برلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: السيسي يحمل هموم وأوجاع الشعب الليبي في مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، قائلةً: "مصر لن تترك جارتها الليبية وقت الأزمات، وتحمل هموم وتطلعات الشعب الليبي".

وقالت فهيم، في بيان أصدرته اليوم، أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا مهم للغاية، حيث إنه سيطرح حل سياسي للازمة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي تم بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في موسكو الأسبوع الماضي لم يصل الأطراف إلى حل.

وأوضحت، أن المشاركة المصرية في مؤتمر برلين ستكون لطرح الرؤية تجاه الازمة متمثلة في وحدة الاراضي الليبية ووحدة الصف الليبي والحفاظ على الجيش ومساندته، بالإضافة إلى عدم التدخل في الشأن الليبي من قبل أي دولة ولاسيما تركيا، وبالتالي إذا تم طرح الرؤية والبناء عليها فإن المؤتمر سيكون ناجًحا.



وأشارت نائبة البرلمان إلى أن رئيس الحكومة الليبي فايز السراج رجل أثبتت الأمور أنه لا يسعى لخدمة وطنه ولكن يسعى لاستيراد جنود سوريين وأتراك إلى وطنه، على عكس المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وثباته على الموقف، متوقعة أن مؤتمر برلين ستعقبه مؤتمرات أخرى فيما يتعلق بالحل السياسي في ليبيا.