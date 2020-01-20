مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما أعمال شبكة صرف صحي بالدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما أعمال شبكة صرف صحي بالدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعينة بالقول الأمني على الطريق الدائري اتجاه المعادي، في ضبط عاطلين، بحوزتهما "مطرقة حديدية" ودراجة بخارية "تروسيكل" من دون لوحات معدنية.

وجاء ذلك عقب قيامهما بسرقة 3 مواسير بلاستيكية بطول 6 أمتار، والمُخصصة لأعمال تجديد شبكة الصرف الصحي، بالطريق الداعم أمام عمارات ضباط القوات المسلحة، دائرة القسم، بأسلوب "القطع" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وتحميلها على الدراجة البخارية قيادة الثاني.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.