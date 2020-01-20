مصر | 7 توصيات لورشة عمل الإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 توصيات لورشة عمل الإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت ورشة العمل التي عقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، إلى تشكيل مجموعة عمل عربية لدراسة النظم القانونية التي تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، ووضع قانون عربي استرشادي ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام.

وأضافت التوصيات، أنه من الضروري دراسة مدى توافق نظام الدعاوى التحفظية والأوامر على العرائض مع طبيعة الدعوى الإدارية لأهميتها في حماية الحقوق الفردية والعامة.

وأشارت، إلى ضرورة وضع قاعدة مرنة لنظام وقف التنفيذ حتى تتسع لتشمل بعض المنازاعات المالية التي لا تحتمل التأخير والعدول عن فكرة عدم جواز وقف تنفيذها، فضلًا عن دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار قانون منظم للإجراءات والمرافعات الإدارية.

وتضمنت التوصيات أيضا، دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوع الورشة تمهيدًا لنشرها بالنشرات العلمية الصادرة من الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وانتهت إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات القاضي الإداري في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية، فضلًا عن ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية والأجنبية لتحقيق تتبادل المعارف القانونية.