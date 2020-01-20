مصر | بفرد خرطوش.. عاطل يقتل شابا في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرد خرطوش.. عاطل يقتل شابا في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة المرج اليوم الاثنين واقعة مأساوية، حيث قام عاطل بالعزم على قتل شاب بفرد خرطوش بالمرج في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعه بتلقي مباحث قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى اليوم الواحد باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أفضيت إلى الوفاة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من جهودها القبض على المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.