مصر | الساعة بـ400 دولار.. ضبط مغربية تمارس الدعارة في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الساعة بـ400 دولار.. ضبط مغربية تمارس الدعارة في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة مغربية تدعى "أ. س" في عقدها الثاني من العمر وتقطن بمنطقة الدقي، أنشأت صفحة على موقع إباحي، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب الزبائن، بمقابل 400 دولار في الساعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن السيدة المغربية، تواصل معها أحد الزبائن عن طريق إحدى المواقع الإباحية لممارسة الجنس، فاتفق معها على مقابلتها بمنطقة الدقي؛ لأخذها إلى شقته، وفي يوم الواقعة فوجئت بأنه من المباحث، وعلى الفور تم القبض عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط السيدة بتهمة إنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الدعارة مع الآخرين واستقطاب الزبائن بمنطقة الدقي، مقابل مبلغ مادي يقدر ب 400 دولار، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة، للتواصل معها على أنه يريد ممارسة الجنس معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على أحد المواقع الاباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.