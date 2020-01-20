مصر | رئيس مجلس الدولة: لا جدوى من الحكم في المنازعة المتأخرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة: لا جدوى من الحكم في المنازعة المتأخرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"،

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن ورشة "تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثري؛ لأن القاضي الإدارى هو المعني بهذا الأمر، وعند تأخر الفصل في المنازعة الإدارية، لا جدوى من الحكم الصادر.

وأضاف أنه تمت الاستفادة من التجارب القضائية التي عُرضت بالورشة، لا سيما التجربة الفرنسية والتغيير الذي طرأ على القانون عام ٢٠٠٠.

وأشار إلى أنه يسعى لتغيير بعض الثوابت المستقر عليها، بما يفيد ويصب في خدمة المتقاضين، فضلًا عن أن هناك من يحتاج لتشريعات مثل "الأوامر الوقتية"، "وعدم اقتران دعوى الإلغاء بوقف التنفيذ".

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.