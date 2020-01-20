مصر | نائب رئيس مجلس الدولة: مصر اشتهرت بطول نظر القضايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس مجلس الدولة: مصر اشتهرت بطول نظر القضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رأفت عبد الرشيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الهدف الرئيس من القضاء المستعجل، هو سرعة الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضها، أو بينهم وبين الدولة، في القضايا التي لا تحتمل التأخير.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.



وأضاف "عبدالرشيد" أن المصريين كانوا يحتلون المرتبة الأولى من حيث طول الوقت التي تنظر فيه القضايا أمام المحاكم، والدليل على ذلك ما توصل له العالم الفرنسي، جون فرانسوا شامبليون، عقب فكه لرموز منازعة قديمة، استمرت لـ١٠٠ عام.