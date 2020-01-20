مصر | رئيس محكمة القضاء الإداري بالمغرب: وقف تنفيذ القرارات يتمتع بحجية نسبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة القضاء الإداري بالمغرب: وقف تنفيذ القرارات يتمتع بحجية نسبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عبدالسلام النعناعي، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالمغرب، إن هناك حجية النسبية لقرار وقف التنفيذ للقرارات الإدارية، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.