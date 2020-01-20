مصر | رئيس محكمة القضاء الإداري بالمغرب: وقف تنفيذ القرارات يتمتع بحجية نسبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس محكمة القضاء الإداري بالمغرب: وقف تنفيذ القرارات يتمتع بحجية نسبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المستشار عبدالسلام النعناعي، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالمغرب، إن هناك حجية النسبية لقرار وقف التنفيذ للقرارات الإدارية، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للأفراد والمؤسسات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح النعناعي، أن المحكمة الإدارية تختص بطلبات قرارات إلغاء القرارات الإدارية السلبية، مضيفا أن قرارات وقف التنفيذ تنفيذها له شروط، ويبت فيه رئيس المحكمة.
وأضاف أن القاضي يبت في قرارات وقف التنفيذ بشكل مستعجل، طالما يكون وفقا للقانون، ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وأضاف أن القاضي يبت في قرارات وقف التنفيذ بشكل مستعجل، طالما يكون وفقا للقانون، ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.