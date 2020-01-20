مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان" لـ5 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان" لـ5 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان" إلى جلسة 5 فبراير المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.