مصر | ضبط عاطل بتهمة سرقة شركة اتصالات في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة سرقة شركة اتصالات في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، من القبض على عاطل وراء سرقة محتويات شركة اتصالات في المرج.

وتلقت مباحث القاهرة، بلاغا من قسم المطرية، بأن "ع. ا. م" 29 عاما موظف بفرع إحدى شركات الاتصالات في منطقة المرج، و"ا. ط. م" 28 عاما عامل نظافة بذات الفرع، كانا يتوجهان لمحل عملهما، واكتشفا كسر القفل الخاص بالباب الصاج، وكذلك كسر الباب الزجاجي الداخلي للفرع وسرقة محتوياته.

وتبين أن المسروقات عبارة عن 10 هواتف محمولة، و128 كارت شحن فئات مختلفة، و25 خط اتصالات، جهاز كمبيوتر "لاب توب"، شاحن سامسونج، و3 وصلات USB، وفلاشة نت اتصالات، ومبلغ مالي 450 جنيها، ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه" ك. ر. ش" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 1429 لسنة 2015 م الزيتون "سرقة". Advertisements



وتم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه. وتم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه. وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، باستخدام عتلة حديدية ومفك. وتم بإرشاده، ضبط بمسكنه 9 هواتف محمولة، و20 كارت شحن فئات مختلفة، و24 خط اتصالات، وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، وشاحن سامسونج، و3 وصلات USB، ومبلغ مالي 100 جنيه، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع لباقي المسروقات لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وباستدعاء المبلغين تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.