مصر | ضبط طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحي بمدينة نصر

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحي بمدينة نصر.

وتلقت مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بالقول الأمني الطريق الدائري اتجاه المعادي ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط كل من "م. م"، 15 عاما، عاطل مقيم عزبة الهجانة ـ دائرة القسم،و"ك. ع"، 14 عام، عاطل وبحوزتهما جاكوش حديدي دراجة بخارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

جاء ذلك، عقب قيامهما بسرقة 3 مواسير بلاستيكية بطول 6 متر والمُخصصة لأعمال تجديد شبكة الصرف الصحي بالطريق الداعم أمام عمارات ضباط القوات المسلحة ـ دائرة القسم بأسلوب " القطع " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وتحميلها على الدراجة البخارية ( قيادة الثاني)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على نيابة الطفل.