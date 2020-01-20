مصر | الحكم في معارضة تامر عاشور على حبسه سنة 27 يناير

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وأجلت المحكمة، نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.

وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفي، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320،197 ألف جنيه للضرائب.