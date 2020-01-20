مصر | ضبط 5 لتصنيعهم المخدرات بشقة في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 لتصنيعهم المخدرات بشقة في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقت مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام مجموعة، باستئجار الشقة محل سكنهم، واتخاذها مكانًا لتصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.ضم التشكيل: "م. إ. م" 31 عاما عاطل، والسابق اتهامه في 6 قضايا آخرها 3426 لسنة 2018م الظاهر "مخدرات"، و"ا. ف. م" 27 عاما عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 13271 لسنة 2014م الساحل "انضمام لجماعة محظورة".
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها.
وعثر بحوزتهم على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 2 كيلوجرام، 55 كيس بودر يستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس، سلاح ناري "بندقية خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار"، 2 سلاح أبيض "مطواة، مقص معدني".
كما ضبط كمية من الأكياس الفارغة "معدة للتعبئة" وزنت نحو كيلوجرام، و8 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 16 ألف جنيه، والسيارة رقم س ر هـ 193 ماركة نيسان صني موديل 2009م "ملك المتهم الثاني".
وبمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير مشروعه والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الدفاع.
وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.