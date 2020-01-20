مصر | ضبط 5 لتصنيعهم المخدرات بشقة في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 لتصنيعهم المخدرات بشقة في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 أشخاص، بينهم متهم بالانضمام لجماعة محظورة؛ لتصنيعهم موادا مخدرة، داخل شقة سكنية في السلام.

وتلقت مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام مجموعة، باستئجار الشقة محل سكنهم، واتخاذها مكانًا لتصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

"م. إ. م" 31 عاما عاطل، والسابق اتهامه في 6 قضايا آخرها 3426 لسنة 2018م الظاهر "مخدرات"، و"ا. ف. م" 27 عاما عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 13271 لسنة 2014م الساحل "انضمام لجماعة محظورة".

كما ضم: و"خ. ا. ع" 25 عاما عاطل ومقيم بالعنوان ذاته، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 372 لسنة 2018م الجمالية "سلاح من دون ترخيص"، و"ك. ا. ر" 29 عاما عاطل ومقيم بالعنوان ذته، و"م. و" 28 عاما عاطل.

ضم التشكيل:

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها.

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وعثر بحوزتهم على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 2 كيلوجرام، 55 كيس بودر يستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس، سلاح ناري "بندقية خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار"، 2 سلاح أبيض "مطواة، مقص معدني".

كما ضبط كمية من الأكياس الفارغة "معدة للتعبئة" وزنت نحو كيلوجرام، و8 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 16 ألف جنيه، والسيارة رقم س ر هـ 193 ماركة نيسان صني موديل 2009م "ملك المتهم الثاني".