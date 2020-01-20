شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يلغى قرار تحمل ثلث العلاج للمرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إلغاء القرار الصادر من اللواء عادل لبيب، محافظ قنا الأسبق في 2005، ولائحته التنفيذية رقم 256، والذى يتضمن أن يتحمل المريض ثلث ثمن العلاج في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، ودفع 3 جنيهات قيمة تذكرة العيادات الخارجية.

وأوضح الداودي، أنه تقرر صرف العلاج بالمجان، وأن يدفع المريض جنيه واحد فقط ثمن التذكرة في العيادات الخارجية، لتخفيف العبء عليهم وذلك بناء على شكاوى المواطنين خلال لقائهم باللقاء المفتوح بأبوتشت، الذي عقد اليوم الاثنين، موضحاً أنه بالتنسيق مع المسؤولين، بخصوص تأخر أعمال الإنشاء في إحلال وتجديد مستشفيات نجع حمادي، وأبوتشت ودشنا لحل هذه الأزمة، والحصول على وعود بالانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي أولاً في غضون 5 أشهر، لوقوعها في منتصف مدن الشمال والتى ستخدم قطاع كبير من المرضى.