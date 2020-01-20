شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الغطاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس بمقر البطريركية بالإسكندرية، صباح الإثنين، غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية، وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، والوفد المرافق له. وتبادل الطرفان رسائل التهنئة والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وحضر اللقاء من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والانبا ساويروس الأسقف العام ورئيس دير الانبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.