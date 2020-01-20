شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولي الشقيق سياسيًا وتنمويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار مشاركته في «قمة أفريقيا بريطانيا» للاستثمار بلندن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

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من جانبه؛ أعرب الرئيس «تشيسيكيدي» عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما في إطار المجالات التنموية المختلفة، مشيدًا في هذا الصدد بالدور البارز بقيادة الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في تعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لدول القارة وطرح الشواغل الأفريقية ومبادرات التعامل معها على كافة المحافل الدولية، مما أكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولي لافت.

وعلى الصعيد الثنائي، أشاد الرئيس الكونغولي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية بعيدًا عن أي دوافع شخصية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضًا في هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسي في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر العميق لحرص الرئيس «تشيسيكيدي» على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيدًا في هذا الصدد بموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولي الشقيق سياسيًا وتنمويًا لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سواء في إطار الاتحاد الأفريقي أو من خلال أطر التعاون الثنائي القائمة.