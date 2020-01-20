شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الإسكندرية: «الخطية» عندما تدخل حياة إنسان تجعل قلبه وحياته وداخله مظلمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئته لجموع الأقباط في مصر وكل بلاد العالم بعيد الغطاس المجيد، قائلا: «أن تسمية «عيد الغطاس» بهذا الاسم لأن المعمودية تتم بالتغطيس، وأنه في أوقات سابقة من التاريخ كان الأقباط ينزلون إلى مياه النيل في هذا اليوم.

وقال البابا تواضروس الثاني في عظة قداس عيد الغطاس من الكاتدرائيّة المرقسية بالإسكندرية، مساء الأحد: «أهنئكم ايها الأحباء بعيد الغطاس المجيد بحسب طقس كنيستنا كأحد الأعياد السيدية ذات التاريخ الثابت وهو الحادي عشر من شهر طوبه»، مضيفًا «نفرح بعيد الغطاس الذي يأتي بعد الميلاد وقبله بعدة أيام عيد الختان لتكتمل منظومة الأعياد التي ترتبط بالميلاد».

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وتابع البابا: «الميلاد، والختان، والعماد (الغطاس)، وعرس قانا الجليل، ودخول الهيكل، هي خمسة أعياد تأتي كلها في أربعين يوما لكن تسبقها بتسعة أشهر عيد البشارة ويلحقها بعدة شهور عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وبهذا تكتمل الأعياد السبعة المرتبطة بميلاد السيد المسيح».

وواصل قداسته «في عيد الغطاس تظهرشخصية القديس يوحنا المعمدان آخر أنبياء العهد القديم وتظهر به شخصية ذات مهابه وحضور خاص ويتكلم الكتاب المقدس خاصة في إنجيل يوحنا عن القديس يوحنا ويطلق عليه «السابق والصابغ والشهيد» فهو سبق السيد المسيح زمنيا بـ6 أشهر والصابغ فهو من قام بالصبغة التي تعني المعمودية والشهيد لأنه نال الشهادة بقطع الرأس ومنذ شهادته بدأ السيد المسيح خدمته الجهارية».

وقال إن الخطية عندما تدخل حياة إنسان تجعل قلبه وحياته وداخله مظلما لذلك، مشددا على أنه من معجزات السيد المسيح تفتيح اعين العمي هو عمل ظاهر في الجسد لكن المقصود هو أنه من الممكن أن يكون لك اعين ولا تبصر وقلوب لكن لا تشعر ولا ترى، مستطردا: «جاء يوحنا المعمدان ليشهد أن المصدر الوحيد للنور الحقيقي والاستنارة هو السيد المسيح. كان يأتي البشر له ليغتسلوا من خطاياهم في نهر الأردن ولم تكن هذه ولادة من الماء والروح». وأوضح قداسته أن الأقباط استطاعوا أن يخلطوا الإيمان والطعام ويأكلون ما يعطي رموز للمعمودية القلقاس والقصب، لما لهما من العديد من الرموز الروحية.

ونشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الخاصة على «فيس بوك» صورًا للقاء، مؤكدًا أن عددًا من أصحاب النيافة شاركوا فيه، وهم، الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقديس الأنبا موسى الأسود بالعلمين والقديس الأنبا بقطر بالخطاطبة، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يهنئ جموع الأقباط في مصر وكل بلاد العالم بعيد الغطاس المجيد

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يهنئ جموع الأقباط في مصر وكل بلاد العالم بعيد الغطاس المجيد