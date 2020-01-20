شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشتكي لمحافظ الجيزة من «الحُفرّ والإشغالات».. و«راشد» يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في العمل على بحث وحل شكاوي المواطنين والتفاعل الفوري معها مؤكداً على التواصل مع المواطنين والتواجد الميداني للعمل على حل مشاكلهم جذريًا والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوي الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ الجيزة بالمواطنين، الإثنين، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهي على نهر الشارع وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة على كافة المنشآت المتواجدة بالشارع ورفع كفاءة الإنارة والنظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بأشغال الطريق مجدداً موجها ببحث امكانية رصف وتطوير الشارع فور انهاء أعمال المرافق باعتباره أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم.

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كما أستمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من مالكي الدور الأرضي بشارع ص بحدائق الأهرام لقيامه بتعديه على منطقة الاشتراطات والمنافع العامة بالعقار لقيامه بعمل «تاندة» وتقفيل الردود الأمامي مخالفًا بذلك قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقد وجه المحافظ حي الهرم بأخطار المواطن بإزالة المخالفة خلال ٢٤ ساعة وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالتها عن طريق الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما فحص المحافظ طلب مواطن بشارع جابر جابر متفرع من القومية العربية بحي شمال الجيزة لقيام المالك ببناء الدور السابع بالأرضي بدون ترخيص مما أثر على الحالة الإنشائية للعقار.

وجه المحافظ حي شمال الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك وسرعة عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير هندسي بحالة العقار حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، أشاد المواطنين بأهمية انعقاد اللقاء الدوري للتفاعل من أجل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطن من أجل النهوض بمستوي الخدمات.