شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتفقد محكمة أسوان ويلتقي العاملين بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار عمر مروان، وزير العدل، الاثنين، محكمة أسوان الابتدائية، لتفقد سير العمل بها، وشملت الزيارة المرور على قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها.

والتقى «مروان» بقضاة المحكمة، للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات التي توفر بيئة عمل مناسبة، كما التقى بعض العاملين للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بالمحكمة.

كما تضمنت الزيارة، اللقاء مع بعض المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بمقر المحكمة، والتي تمكنهم من مباشرة إجراءات عملهم بيسر وانتظام، وكذلك لقاء بعض المتقاضين والتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة وعما إذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.