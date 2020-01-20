شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البنك الدولي يختتم زيارته إلى مصر بتفقد «تكافل وكرامة» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التعاون الدولى، الإثنين، زيارة للوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، إلى عدد من المشروعات التنموية التي ساهم فيها البنك في محافظة أسوان، وتضمنت مشروع الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» بالكوبانية وعدد من المشروعات متناهيه الصغر، وذلك في ختام زيارتهم إلى مصر التي استمرت 5 ايام وقامت بتنظيمها وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع مكتب البنك الدولى بالقاهرة، ومكتب المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الدولى في واشنطن.

وقام وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بجولة بمركز «تكافل وكرامة» بالكوبانية بأسوان، يرافقهم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى، وأدار أعضاء الوفد، حواراً مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، ورأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بمساهمة من البنك الدولى على مرحلتين الأولى في 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية في 2019 بقيمة 500 مليون دولار، في اطار محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.6 مليون أسرة أي ما يعادل اكثر من 10 مليون مواطن، ويعد برنامج تكافل دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى زيادة استهلاكها من الغذاء، والحد من الفقر، وفي الوقت نفسه تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية، وبالإضافة إلى ضمان حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات التغذية الأساسية يهدف البرنامج إلى بناء «رأس المال البشري» للجيل القادم.

وأكد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي «رأس المال البشري»، ويقوم على الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات وهو عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، مشيرين إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد الاكبر في الشرق الاوسط.

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وتعليقا على هذا المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، من أكثر المشروعات التي تساهم في تحقيق عدة اهداف اممية للتنمية المستدامة.

واكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى، اطلع على إجراءات وخطوات العمل في برنامج تكافل وكرامة وطرق الاستهداف والتنقية وإدارة عمليات التظلمات ودمج برامج الدعم النقدي ومنها الضمان الاجتماعي في برنامج واحد هو تكافل وكرامة.

وعقب ذلك، زار المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، عدد من المشروعات متناهيه الصغر في اسوان، بحضور ممثلين عن وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث التقى أعضاء الوفد بنحو 35 سيدة من السيدات الحاصلات على قروض متناهية الصغر لعرض وتصنيع منتجاتهم من الحرف اليدوية المميزة لمحافظة أسوان مثل حرف الخوص والعرجون والخرز والخيط، وذلك في اطار مشروع إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر والذى ساهم فيه البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، واستفاد منه 174 الف شخص منهم 42 % من السيدات، وخلال زيارتهم إلى مصر، التقى المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بعدد من رواد ورائدات الاعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصاديا بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كان وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، استهل زيارته إلى مصر، والتى تعد الأولى منذ عام 2014، بعقد لقاء الخميس الماضى، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لبحث الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ثم استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، أعضاء الوفد، اعقبه اصطحاب الدكتورة رانيا المشاط، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، صباح الجمعة الماضى، في جولة بكل من منطقة الاهرامات، والمتحف المصرى الكبير، كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى، أعضاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بحضور وزيرة التعاون الدولى، حيث شهد اللقاء استعراض التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصةً في مشروعات البنية التحتية، قبل أن يتجه المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى اسوان لزيارة عدد من المشروعات التنموية في ختام زيارتهم إلى مصر.