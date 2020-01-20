شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تصور نهائي بشأن «ضريبة البورصة» بحلول نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، الاثنين، إن الحكومة تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة بحلول نهاية فبراير المقبل.

كانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة، مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014، ثم توقف العمل بها، مايو 2015.

وفي 2017، أقرت الحكومة فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.