شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد شركات السياحة اليابانية يزور مصر الشهر المقبل لزيادة الوفود خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل هيئة تنشيط السياحة الشهر المقبل، وفدا من اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية "Japan Association of Travel Agents" الجاتا، لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الآسيوى الهام، والذى تتميز السياحة الوافدة منه بأنها ذات إنفاق مرتفع.

وأكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية تلك الزيارة، حيث يعد السوق اليابانى من الأسواق المستهدف زيادة الوفود منها خلال العام الجديد، كما أنها تأتى فى ظل حرص مصر علي تنويع الأسواق السياحية، مشيرا إلى أن الزيارة ستشهد مباحثات مع شركات السياحة اليابانية ونظيرتها المصرية، وكذلك عقد إجتماعات مع مصر للطيران بحث تشغيل خطوط جديدة لدعم هذا المقصد السياحى الهام.

وهذه ليست أول زيارة للجاتا لمصر، حيث كان هناك زيارة فى نوفمبر الماضى لوفدا يتكون من 15 شركة من كبرى شركات السياحة اليابانية بالتعاون مع شركة مصر للطيران، لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعزيز العلاقات المهنية بينهم وبين شركات السياحة المصرية.

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وتم خلالها الاتفاق على خطة عمل بهدف زيادة الطلب على مصر من السوق السياحي الياباني، وكانت شركة مصر للطيران قد بدأت فى تشغيل رحلتها الثالثة بين طوكيو والقاهرة اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019.

وقد نظمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برنامجا سياحيا للوفد الياباني، حيث زاروا عدد من المعالم السياحية في كل من القاهرة والأقصر وأسوان، كما تخلل الزيارة عقد ورشة عمل مهنية بحضور رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وممثلي شركات السياحة اليابانية ونظرائهم من الشركات المصرية، كما حضر الورشة عدد من مسئولي الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة، وشركة مصر للطيران بهدف مناقشة سبل زيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر