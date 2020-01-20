شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها والدكتور عاشور عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى، للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة، جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان البيطار، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء فريق مركز تعليم الكبار بالجامعة وأشرف بدوى، مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالقليوبية ووفد الهيئة.

وقال رئيس جامعة بنها فى بيان له اليوم إن بروتوكول التعاون يأتى إيمانا بدور جامعة بنها وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصرى.

وأشار السعيد إلى أن الجامعة قامت بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لبدء تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة القليوبية من خلال وضع برنامج زمنى يتضمن مخرجات ونتائج واضحة للمشروع.

وأكد السعيد أن الجامعة سوف تتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه وسيتم ذلك باشراف مباشر من مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة سوف تقوم بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية بالمحافظة والمتعلقة بمهارات الإدارة والشئون المالية في مجال تعليم الكبار ومهارات الاتصال الفعال مع الكبار فضلا عن إجراء المسوح الميدانية وحصر الأميين في محافظة القليوبية.

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واشار المغربى الى أن الجامعة سوف تقوم بتشجيع الطلاب خاصة بالكليات النظرية وحثهم على محو أمية عدد من الأميين قبل التخرج بمشاركة منهم في خدمة المجتمع.

وقالت الدكتورة ايمان البيطار ان الجامعة ستتولى إعداد قوائم أسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين على ان تمنح الجامعة شباب الجامعة المشاركين في المشروع بعض الحوافز وذلك كما ورد في بروتوكول المجلس الأعلى للجامعات.

واكدت البيطار على تفعيل دور مركز تعليم الكبار للتواصل بين الهيئة وبين الجامعة وتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه كما ستتولى الجامعة متابعة المتحررين من الأمية ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي أو المساعدة في إلحاقهم بفصول تقوية للمواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

من جانبه أكد الدكتور عاشور عمرى أن الهئية سوف تقوم بتوفير مستلزمات العملية التعليمية واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين الملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لهم وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

كما سيتم استخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية حيث يتم تسليم الشهادات إلى الناجحين بمعرفة لجنة من الهئية وذلك بالتنسيق مع الجامعة فضلا على الإشراف على العملية التعليمية والتنفيذية للمشروع وأعمال المتابعة والتقويم لما يتم تنفيذه وتسهيل مهام الكليات المنفذة للمشروع في المحافظة.