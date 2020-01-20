شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مؤتمر دولى لوقاية النباتات مارس المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ممثلا فى معهد بحوث وقاية النباتات، المؤتمر الدولى السادس تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لوقاية النباتات" فى الفترة من 22 - 24 مارس 2020، برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وحضور المنظمات الاقليمية والدولية والمتخصصين فى مجال وقاية النباتات والصحة النباتية وضمن احتفال مصر بالسنة الدولية للصحة النباتية 2020.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مقرر المؤتمر ومدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن المؤتمر يقام برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ويناقش العديد من الموضوعات الهامة منها الآفات الغازية والعابرة، والآفات التى تصيب محاصيل الأراضى المستصلحة حديثا، وتأثير التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى بالبيئة، واستخدام الوسائل الحديثة والآمنة فى مكافحة الآفات لمكافحة آفات وتعظيم دور البيوتكنولوجى فى وقاية النباتات، وحصر و تعريف وعزل والإنتاج الكمى للأعداء الحيوية والكائنات الدقيقة المصاحبة للآفات، علاوة على إلقاء الضوء على اهم وأخطر آفات وأمراض النحل وديدان الحرير.

كما انتهى معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، من دورة تدريبية "كورس" تحت عنوان " عزل وتعريف وإنتاج الممرضات الحشرية لمكافحة الآفات الزراعية، برعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف إنتاج غذاء أمن وصحى سواء للمستهلك المصرى أو للتصدير، بمشاركة خبراء متخصصون بمكون انتاج المبيدات الحيوية بمعهد بحوث وقاية النباتات.

وشملت بالعمل على إيجاد بدائل للمبيدات التقليدية من خلال التوسع فى إنتاج مركبات حيوية آمنة، متابعا أن انعقاد مثل هذه الدورات العملية تزيد من كفاءة وخبرات الباحثين فى مجال المكافحة الحيوية للآفات، وهذه الدورة سوف تكون ضمن سلسله من الدورات التدريبية العملية والتى تهدف إلى استيعاب كل من يريد التزود بالمعلومات والتقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال داخل المعهد، مشير إلى أن الدور تشمل عدة محاور أهمها التعريف بأهم أنواع الممرضات الحشرية المختلفة، وعزل وتعريف وانتخاب الممرضات الحشرية، والإنتاج التجارى للممرضات الحشرية.