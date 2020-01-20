شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: برنامج فرصة يستهدف 319 مستفيدا من تكافل وكرامة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى لمستفيدى تكافل وكرامة صباح اليوم الإثنين بمحافظة أسيوط لقاءه الرابع، ضمن سلسلة لقاءته التعريفية على مستوى محافظات المرحلة الأولى فى فعالية كبرى شهدت تدشين البرنامج بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط وأحمد غفران مدير العمليات بالبرنامج وعدد واسع من شركاء التنمية من القطاع الحكومى والأهلى العامل فى مجال التمكين الاقتصادى والقطاع الخاص.

وتستهدف المرحلة الأولى للبرنامج محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان والوادى الجديد وقد شهدت الأيام الماضية تدشين البرنامج بالفيوم وبنى سويف والوادى الجديد.

وقال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى إن "فرصة" هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة و الضمان الاجتماعي والشباب حيث يقدم برنامج تكافل إعانات مشروطة لعدد حوالي 8 مليون مواطن ويستهدف فرصة القادرين علي العمل ،منهم حيث يقوم البرنامج بتمكين هذه الفئة اقتصاديا والتحول نحو الاستقلالية المالية من خلال اتاحه مجموعة خدمات متكاملة تركز على العرض والطلب والتدريب المنتهي بالتوظيف وخلق مشروعات متناهية الصغر مبتكرة ومشروعات انتاجية جماعية، مؤكدا ان تنفيذ البرنامج فى اسيوط هو منعطف هام فى ظل ما تتميز به محافظة اسيوط من قاعدة مستهدفة عريضة تقدر 319 الف و368 مستفيد من تكافل وكرامة.

وأضاف الشبراوى أن البرنامج يعتمد أساليب جديدة لتحفيز الأفراد وتعديل سلوكياتهم ودفعهم نحو حب العمل والثقة بالنفس ويعتم د تنفيذ البرنامج على الأرض فى مختلف المحافظات على التعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومى والأهلي وتحسين منظومة التمكين الاقتصادى الحالية كما يقدم برامج بناء قدرات للجمعيات الأهلية.